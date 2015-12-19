ترامب يغازل بوتين: قوي ويحظى بشعبية أكبر من أوباما

دونالد ترامب/ المرشح المحتمل للانتخابات الأمريكية

أشاد الملياردير الأمريكي دونالد ترامب المرشح المحتمل للحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أنه أكثر شعبية من الرئيس الأمريكي باراك أوباما .

وقال ترامب – حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت – إن "الرئيس بوتين قائد قوي، وخلال السنوات الماضية احترمه الروس بوصفه قائدا .. واعتقد أن شعبيته تصل إلى 80%، في حين أن أوباما يحظى بشعبية تقدر ب 30 إلى 40% ".

وكان بوتين قد أكد يوم الخميس الماضي أن ترامب – البالغ من العمر 69 عاما – رجل لامع وموهوب وهو المرشح المفضل بلا منازع في السباق الرئاسي في 2016.

يذكر أن ترامب كان قد أثار موجة من الغضب بكل دول العالم بسبب دعوته إلى حظر دخول المسلمين للولايات المتحدة ، وذلك بعد هجوم كاليفورنيا و الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 17 آخرين في عملية لإطلاق النار .