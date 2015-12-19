بوتين .. أفق مسدود مع تركيا

بوتين وجه مزيدا من الانتقادات لتركيا (الجزيرة)

تطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمره الصحفي السنوي، مرتين إلى الأزمة مع تركيا، حيث وجه انتقادات غير محدودة لأنقرة بالنسبة لأزمة الطائرة، كشفت عن انسداد أفق الحوار والتقارب, في حين توخى الحذر في تصريحاته في القضايا الاقتصادية منها إنشاء محطة " آق قويو" النووية على يد شركات روسية في تركيا، ومشروع السيل التركي لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.

وعاود بوتين تحذير تركيا من مغبة أي اختراق لأجواء سوريا ودعاها إلى التفكير مرتين قبل ذلك.

وقال بوتين إن "إسقاط القاذفة الروسية قرب الحدود السورية عمل عدواني من قبل تركيا أدى إلى سقوط أرواح، وروسيا لن تقلص وجودها العسكري في سوريا".

وأسهب بوتين في تحديده مفاصل جديدة بالأزمة، وانتقد ما اعتبره عدم اتصال أنقرة بالقيادة الروسية، لافتا إلى أن موسكو كانت مستعدة للتعاون، بينما رأى أن "أنقرة أدارت ظهرها وانطلقت نحو بروكسل -الناتو- في تصعيد واضح للأزمة"، على حد تعبيره.

وفي إطار أجواء اتهامات مباشرة سابقة للجانب التركي بقضايا عدة منها دعم الإرهاب، جدد بوتين تأكيده استحالة التوصل إلى اتفاق مع القيادة التركية الحالية، وسط انعدام التعاون السياسي أيضا مع ما القيادة التركية الحالية، ما يؤشر لمرحلة لا تبدو آفاقها مشرقة بين الجانبين.

وفي الحديث الصحفي للرئيس الروسي كان لموضوع الأزمة السورية حيزا هاما، فزعيم الكرملين حدد أطرا ينبغي التوقف عندها بغية الحلحلة.

في هذا السياق, جدد بوتين موقف بلاده الثابت تجاه بشار الأسد، ولفت إلى تطابق كبير بين الخطط الروسية والأمريكية على قاعدة الحل السياسي، والتي بحثها مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال زيارته الأخيرة لموسكو. كما دعا الجميع لتقديم التنازلات، وعدم السير أمام رغبات دول بعينها لا تريد الحل السياسي.

الاقتصاد الروسي

من جهة ثانية, خصص بوتين جزءًا مهماً من مؤتمره الصحفي للقضايا الاقتصادية، في حين فضل استخدام المزاح أثناء التعليق على الوضع الحالي لاقتصاد بلاده، وربط أسباب الوضع الراهن للاقتصاد الروسي بهبوط أسعار البترول فقط.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده تخطت المرحلة الحرجة للأزمة الاقتصادية، مؤكداً أن أعضاء الحكومة والخبراء يعتقدون أن روسيا اجتازت الأزمة، وأن الأرقام تُشير إلى أن الاقتصاد الروسي بدأ يتعافى.

وكان لافتًا حديث بوتين حول المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية “دونالد ترامب” قائلاً "إنه شخص موهوب، ومتنور بلا شك، إن مسألة تقييمه ليس من شأننا بل من شأن الناخب الأمريكي، إلا أنه (ترامب) الزعيم المطلق في السباق الرئاسي".

وقد أثارت تصريحات ترامب المعادية للمسلمين، في 8 ديسمبر/ كانون أول الحالي، غضباً عالمياً، حين نادى بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.