بدون مورينيو .. تشلسي يفوز بثلاثية على سندرلاند

بعد يومين على إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، حقق تشلسي حامل اللقب فوزه الأول في أربع مباريات على حساب ضيفه سندرلاند 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي "البريميرليغ".

وسجل لتشلسي الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش برأسية إثر ركنية في الدقيقة الخامسة من اللقاء ليضيف بعدها الإسباني بيدرو رودريغيز الهدف الثاني بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة بحلول الدقيقة 13 ، ثم يختتم البرازيلي أوسكار الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، وسجل الهدف الوحيد لسندرلاند الإيطالي فابيو بوريني إثر ضربة حرة في الدقيقة53 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة فقد ارتقى تشلسي مؤقتاً إلى المركز الخامس عشر.