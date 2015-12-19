الهولندي "هيدينك" مدربا لتشلسي حتى نهاية الموسم

المدرب الهولندي "غوس هيدينك" – الأوربية

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي تعاقده مع المدرب الهولندي "غوس هيدينك" اليوم السبت للإشراف على فريق كرة القدم حتى نهاية الموسم خلفا للبرتغالي "جوزيه مورينيو" الذي أقيل من منصبه الخميس الماضي.

وقال هيدينك، في بيان نشر على موقع النادي الرسمي، "أنا متحمس للعودة إلى ستامفورد بريدج، يعتبر تشلسي أحد أكبر الأندية في العالم؛ لكنه ليس في الموقع الذي يجب أن يكون فيه حاليا. رغم ذلك، أنا متأكد من قدرتنا على تحويل مسار الموسم".

وأضاف هيدينك "أنا أتطلع بفارغ الصبر للعمل مع اللاعبين والطاقم في هذا النادي العظيم، وبشكل خاص لتجديد علاقتي المذهلة بجمهور تشلسي".

وذكرت إدارة النادي اللندني أن هيدينك سيحضر مباراة اليوم السبت ضد سندلارند في الدوري؛ لكن مهمة الإشراف على الفريق ستكون لمساعد المدرب ستيف هولاند.

وسبق لهيدينك أن تولى منصب المدير الفني لتشلسي عام 2009. حيث يملك خبرة في مجال التدريب بعد أن تولى الإشراف على أندية أيندهوفن وريال مدريد الأسباني وتشلسي وفنربغشه التركي وفالنسيا الإسباني وريال بيتيس الإسباني، كما درب منتخبات هولندا وكوريا الجنوبية وروسيا وتركيا.

ويحتل تشلسي حاليا المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة من 16 مرحلة متقدما بفارق نقطة واحدة عن أول فريق مهدد بالسقوط إلى الدرجة الاولى.