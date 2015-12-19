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اشتباه في تسرب غاز يقود الشرطة الألمانية إلى كرنب مخلل

19/12/2015

"كرنب مخلل"/ أرشيفية

اتصل رجل في جنوب شرقي ألمانيا بالشرطة للإبلاغ عن تسرب غاز محتمل في المبنى الذي تقع به  شقته, واتضح لاحقا أن كان يشم رائحة "الكرنب المخلل" الذي كان جاره يقوم  بعمله .

ووصلت الشرطة ودائرة الإطفاء التطوعية المحلية والصليب الأحمر البافاري  إلى المبنى الذى يقطن به الرجل ليلة الجمعة-السبت, في بلدة   فالدكرايبورج البافارية, للتحقيق في اشتباه في تسرب غاز, لكن لم تظهر أجهزة قياس الغاز لديهم أي علامة على وجود أدخنة سامة.

واتضح بالتحقيق أن  الرائحة المثيرة للشك التي أبلغ عنها الرجل كان مصدرها الكرنب الذي قام جاره بطهيه

 

 

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