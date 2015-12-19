أوغلو: تركيا لن تترد في حماية أراضيها

شدد رئيس الوزراء التركي داوود أوغلو على أن تركيا لن تتردد أبدا في حماية أراضيها وأجواءها ومصالحها.

ووجه أوغلو في كلمة أمام اجتماع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية انتقادات حادة للرئيس الروسي فلادمير بوتين, ووصف هجومه على تركيا بأنه لا يتناسب مع رئيس دولة.

كما أعلن أوغلو أن تركيا اتخذت بعض التدابير لمواجهة الإجراءات الروسية وتنشيط القطاعات الاقتصادية, وقال إن بلاده ستتواصل مع أوكرانيا, مشيرا إلى زيارة مرتقبة للرئيس الأوكراني. وأضاف "لن نعترف أبدا باحتلال روسيا للقرم".

ووصف أوغلو ما رددته قنوات فضائية عن اتهامات لتركيا بالعمل مع تنظيم الدولة بأنها "افتراء", مشيرا إلى أن أنقرة لا يمكن أن نسمح لتنظيم الدولة بالحصول على التمويل والسلاح من أجل قتال الشعب السوري.

وجدد أوغلو التأكيد على موقف بلاده الرافض لبقاء الرئيس السوري بشار الأسد, وقال إن تركيا لا تعترف بالقرار الأممية في هذا الصدد. وأضاف "سندعم كافة القرارات التي تسعى لحل الأزمة السورية فعليا بدون وجود الأسد".

وفيما يتعلق بتواجد قوات تركية في شمال العراق, قال أوغلو "ذهبنا إلى الموصل لتزويد العراقيين بالتدريب والمعدات القتالية اللازمة لمواجهة تنظيم الدولة". وأضاف "قلنا للمسئولين العراقيين إننا نحافظ على وحدة أراضي العراق ولن نساهم أبدا في زعزعة استقراره".

وذكر أيضا أن تركيا مستمرة في الوقوف إلى جانب اللاجئين السوريين "وكل المظلومين في الأرض نحن معهم, واقتصادنا لم يتراجع رغم استضافتنا لأكثر من 2 مليون لاجيء سوري بل العكيس زاد النمو والتطور".

من جهة ثانية, أشار أوغلو إلى أن تركيا حققت إنجازات ملموسة في اتجاه الحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوربي, قائلا "تركيا القديمة كانت منغلقة على نفسها لكننا الآن انفتحنا على العالم ونبني معا تركيا جديدة".