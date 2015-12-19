أبو تريكة يرفض 50 الف يورو لقاء مشاركته في مباراة الكويت

أبو تريكة يلتقط الصور التذكارية مع أمير الكويت

رفض نجم منتخب مصر والنادي الأهلي المعتزل محمد أبو تريكة الحصول على مبلغ 50 ألف يورو نظير المشاركة في مباراة نجوم العالم التي أقيمت اليوم الجمعة، بين منتخب نجوم الكويت ومنتخب نجوم العالم، وذلك في احتفالية افتتاح ستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

وقد شارك فى اللقاء عدد كبير من نجوم الكرة العالمية أمثال، لويس فيجو ورونالدينيو وديفيد بيكهام وروبرتو كارلوس وديل بييرو وغيرهم.

وقد أكد المعلق المصري أحمد الطيب، أن محمد أبو تريكة، رفض تقاضى 50 ألف يورو عرضت عليه نظير مشاركته فى المباراة.

وكتب الطيب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، قائلاً: "على مسئوليتي.. مهرجان افتتاح استاد جابر بالكويت الذى شهد مشاركة نجوم العالم (ديلبيرو، وبيكهام، وفيجو، وروبيرتو كارلوس، ونستا، وسلجادو، وديكو، وشيفتشنكو، و كاراجار، والمدرب كابيللو، ونجوم منتخب الكويت) ونجم مصر والعرب ( أبو تريكة )، شهد موقف عظيم و تصرف يدعو للفخر من النجم أبو تريكة".

من جانبه قال محمد أبو تريكة، "شرف لي المشاركة فى يوم عظيم وحدث كبير فى بلد شقيق ( الكويت ) و تقديراً للكويت و لسمو الأمير و مواقفه العظيمة".

وصافح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت ابو تريكة والتقط الصور التذكارية معه .

وانتهت المباراة بفوز نجوم الكويت بأربعة أهداف مقابل هدفين.