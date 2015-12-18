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4 ملايين دولار كفالة لرئيس هندوراس في فضيحة فساد الفيفا

18/12/2015
 الفيفا _ أرشيف

حددت محكمة أمريكية كفالة قدرها 4 ملايين دولار يوم الخميس  لرئيس هندوراس الأسبق رافاييل ليوناردو كاليخاس، الذي دفع بأنه غير مذنب في تهم تتعلق بالابتزاز والاحتيال في فضيحة فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحدد القاضي روبرت ليفي الكفالة ثم أمر محكمة نيويورك بقبول شيكات بلغت قيمتها الإجمالية 810 آلاف دولار من كاليخاس، الذي كان رئيسا لهندوراس خلال الفترة من عام 1990 حتى 1994 ورئيسا لاتحاد كرة القدم الهندوراسي حتى أغسطس الماضي.

وتتعلق الاتهامات الموجهة إلى كاليخاس ببيع حقوق التسويق والتلفزة لبطولات ومباريات كرة القدم في أمريكا اللاتينية.

يذكر أن كاليخاس إلى جانب نائب رئيس الفيفا الموقوف خوان انخيل نابوت ألفريدو هاويت رئيس اتحاد شمال ووسط أمريكا والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) من بين أحدث 16 شخصا تتهمهم السلطات الأمريكية بقبول رشاوى في التسويق للبطولات الدولية.

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