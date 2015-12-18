نفاذ تذاكر حفلات "أديل" بأمريكا الشمالية في دقائق معدودة

المطربة البريطانية أديل

نفذت تذاكر أول جولة حفلات للمغنية البريطانية أديل في أمريكا الشمالية خلال خمس سنوات في نحو نصف الساعة الأمر الذي جعل الكثير من معجبيها – الذين لم يستطيعوا الحصول على التذاكر- يصبون غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

تأتي جولة أديل التي تشمل 56 محطة والتي أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع في أعقاب مبيعات قياسية لألبومها الجديد (25) الذي بيعت منه 5.2 ملايين نسخة في الولايات المتحدة وحدها .

وقال معجبون إنهم تعطلوا في مواقع بيع التذاكر لنحو 45 دقيقة قبل أن يكتشفوا أن التذاكر بيعت لحفلات المدن الكبرى في الجولة التي تبدأ في يوليو تموز في مدينة سانت بول بولاية مينيسوتا وتنتهي في مكسيكو سيتي يوم 15 نوفمبر تشرين الثاني من العام المقبل 2016.