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منسق التفاوض السوري: المعارضة تريد مرحلة انتقالية بدون الأسد

18/12/2015

رياض حجاب، منسق فريق التفاوض السوري – رويترز

قال رياض حجاب الذي اختارته المعارضة السورية منسقا لفريق التفاوض الذي سيقود محادثات السلام المستقبلية إن المعارضة تريد مرحلة انتقالية سياسية بدون الرئيس بشار الأسد.

وكان أعضاء فريق التفاوض قد انتخبوا حجاب منسقا للفريق خلال محادثات أجريت في السعودية الأسبوع الماضي، وقال حجاب إن قرارات مجلس الأمن الدولي أكدت على أن تكون المرحلة الانتقالية بدون الأسد وعلى تشكيل مجلس حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة.

وأضاف قائلا للصحفيين اليوم الجمعة إن المعارضة ستذهب للمفاوضات استنادا لهذا المبدأ ولن تدخل في أي محادثات تستند لأي شيء آخر ولن تكون هناك تنازلات.

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