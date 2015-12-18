منتصر: مازلت متحدثا باسم الجماعة في داخل مصر

أكد محمد منتصر أنه مازال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين في داخل مصر ، وأشار إلى أنه علم بقرار إبعاده عن هذا المنصب من وسائل الإعلام.

وأشار منتصر في لقاء مع الجزيرة مباشر – إلى أن جميع القرارات تتخذ بشكل تشاوري ومؤسسي داخل الجماعة ، وأن أي قرار يتم اتخاذه بشكل فردي مهما كان متخذه ، هو والعدم سواء – بحسب تعبيره.

وأوضح المتحدث باسم جماعة الإخوان إلى أنه بالعودة للجنة الإدراية العليا اكتشف أن هذا القرار لم يعرض عليها من الأساس، وأكد أن رئيس اللجنة الإدارية العليا محمد عبد الرحمن اتخذ هذه القرارات بصورة فردية.

وقال محمد منتصر إن مهمته هي التواصل مع الاعلام، متسائلا كيف يكون سبب فصله هو التواصل مع الاعلام؟؟ في إشارة إلى حوار أدلى به لوكالة الأناضول التركية، وأكد عدم التواصل معه أو التحقيق او مسائلته بهذا الشأن .

وأضاف منتصر أن اللجنة الإدارية العليا للإخوان في مصر اجتمعت ( الخميس) بحضور 7 أعضاء من أصل 11 برئاسة الأمين العام وأصدرت بيان سيخرج بعد قليل ينص على بقاء محمد منتصر متحدثا إعلاميا باسم الإخوان.

ودعا منتصر الجميع داحل الجماعة للتنازل عن الأهواء الشخصية ، وأضاف أن الأمين العام للجنة هو من يدير الجماعة خلال هذه الفترة رافضا الافصاح عن اسمه.

وقال إن من قرارات اللجنة أيضا في اجتماعها الخميس إحالة المتسببين في هذه الأزمة للتحقيق وعدم الخوض في هذه الأزمة في وسائل الاعلام والتفرغ للموجة الثورية القادمة. وأشار إلى أن المهندس الراحل عبد الفتاح السيسي كان الأمين العام للجماعة داخل مصر منذ فبراير 2014 وحتى استشهاده على برصاص قوات الأمن أثناء تصفيتها قيادات الإخوان في شقة بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف أنه بعد إعداد لائحة جديدة سيتم إجراء انتخابات لاختيار مجلس شورى جديد، وأضاف منتصر أن استخدام العنف أو تسليح وعسكرة الثورة ليس من أدبيات الإخوان، مشيرا إلى أن الاخوان لم يحملوا سلاح خلال مظاهراتهم خلال العام ونصف الماضيين، لكنه أوضح أن هناك سلمية مبدعة ولن نستسلم مطلقا للقتل والذبح في الشوارع والانبطاح لمجرمي الانقلاب العسكري بحسب وصفه.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان تتحرك الآن على أكثر من مسار استعدادا لـ 25 يناير القادم في مقدمتها الثوار في الشارع والتواصل مع الأطراف السياسية الأخرى، وأشار إلى أن جماعة الاخوان يدها ممدودة لأي وطني شريف موجود على الأرض ومستعد لمقاومة السلطة الانقلابية، موضحا أن الجماعة تمد يدها للجميع بشرط أن يبذل من أجل وطنه وتجاوز خلافات الماضي.