محكمة فرنسية تأمر مزارعا بتعويض لصّيْن حاولا سرقته

أمرت محكمة فرنسية مزارعا في جنوب غرب فرنسا بدفع تعويضات لاثنين من اللصوص وذلك بعدما قام باستخدام حفار ميكانيكي في تدمير السيارة الخاصة بهما أثناء محاولتهما سرقته.

وتعرض الرجل للسرقة عندما قام اللصان بمحاولة سرقة معدات الري من مزرعته في بلدة "باو" التابعة لـ"بيرينه أتلنتيك". ورغم ذلك فقد تمكن المزارع من مطاردتهما وفرا هاربين إلى السيارة الخاصة بهما ولكنه تعقبهما بحفاره وهشم السيارة.

وقالت المحكمة إن هذه "وسيلة غير مناسبة للدفاع" وطالبت المزارع بدفع 2400 يورو كتعويضات.

ومن جانبه برر المزارع تصرفه بهذا الشكل بسبب سخطه من تعرضه لعدة محاولات للسرقة.

وقد حكم على اللصين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر و70 ساعة في خدمة المجتمع، على التوالي. كما أمرتهما المحكمة بدفع 450 يورو تعويضا للمزارع، كما ذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي.