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مجلس الأمن يجمع على قرار لتجفيف مصادر تمويل "تنظيم الدولة"

17/12/2015

مجلس الأمن الدولي – أ ف ب

تبنى وزراء مالية الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، قرارا يسعى لتجفيف منابع تمويل تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقد جاء التصويت خلال اجتماع  لوزراء مالية الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن للمرة الأولى في نيويورك لتبني هذا القرار.

ويستهدف نص القرار التقني الذي يقع في 28 صفحة وأعدته موسكو وواشنطن، مباشرة تنظيم "الدولة الإسلامية.

ويسعى القرار إلى تضييق الخناق على مليارات الدولارات التي حصل عليها التنظيم من الاتجار في الكثير من المواد في الأراضي الشاسعة التي يحتلها من العراق وسوريا.

ويطالب القرار الدول الأعضاء "بالتحرك بشكل نشط وحاسم لقطع التمويلات وباقي الموارد الاقتصادية" لتنظيم الدولة الإسلامية ولمعاقبة الداعمين الماليين للمجموعة "بشكل أشد".

كما دعيت الدول إلى أن تجعل من تمويل الإرهاب "جريمة خطرة في قوانينها الوطنية" حتى في غياب أي صلة بعمل إرهابي محدد، وإلى تكثيف تبادل المعلومات بهذا الشأن بما في ذلك بين الحكومات والقطاع الخاص.

 

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