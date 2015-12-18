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ماسات بملايين الدولارات في صندوق القمامة

18/12/2015

ماسات بخمسة ملايين دولار في القمامة

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على حارس الأمن ولفريد مارتينيز لسرقته ألماسا بقيمة خمسة ملايين دولار من متجر مجوهرات في نيويورك بعدما ألقى أحد العمال الأحجار الثمينة في صندوق القمامة بطريق الخطأ.

ووجهت تهمة السرقة إلى  مارتينيزبعد أن قالت الشرطة إن تسجيلات كاميرات المراقبة رصدت فعلته داخل متجر جيه بيرنباتش في قلب حي الألماس بنيويورك.

كان مالك المتجر جوناثان بيرنباتش أبلغ الشرطة الاسبوع الماضي انه كان يحتفظ بالألماس داخل ثلاثة صناديق خشبية موضوعة في خزانة غير محكمة الغلق حتى يسهل الوصول إليها  إلا أن عمالا بالمتجر ألقوها في صندوق القمامة بطريق الخطأ فيما لم يلحظ اختفاءها.

وقال روبرت بويس كبير محققي الشرطة في مؤتمر صحفي إن  المتهم مارتينيز رأى الصناديق وأخذها إلى المرحاض حيث جمع الألماس في صندوق واحد وأخذه معه وهو يغادر المكان ، وأضاف أن مارتينيز باع بعضا من الألماس إلى تاجر آخر مقابل 68 ألف دولار في صفقة مربحة للتاجر الذي ابتاع الالماس بثمن بخس ،  واعترف مارتينيز بارتكاب السرقة في أقواله للشرطة بعد القبض عليه واستعاد المحققون الأحجار المسروقة.

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