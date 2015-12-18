لمهاجمتهم أمريكا ، الصين تلغي حفلا لفرقة نسائية كورية

الفرقة النسائية الكورية

كشفت وكالة رويترز النقاب عن سبب قيام السلطات الصينية بإلغاء حفل لفرقة بوب غنائية نسائية من كوريا الشمالية كان مقررا عقده ببكين الاسبوع الماضي .

وقالت الوكالة إن مصدرا له صلة بكوريا الشمالية والصين أكد أن السلطات الصينية ألغت الحفل اعتراضا على كلمات أغنية "معادية لأمريكا" ووفقا للمصدر فإن الرقابة الصينية اعترضت على جملة وردت في أغنية للفرقة الكورية وصفت فيها الولايات المتحدة بأنها "ذئب طموح" بالإضافة لكلمات أغنية مجدت الحرب الكورية التي نشبت كوريا الشمالية والجنوبية بين عامي 1950 و 1953.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الموقف أن الصين لم تطلب تغيير الكلمات لكن الرقابة لم تجزها.

وكانت فرقة مورانبونج الكورية الشمالية تزور الصين ،وكان من المقرر أن تقيم حفلا في المركز الوطني للفنون الاستعراضية يوم 12 ديسمبر الجاري ولكن تم الغاءه ،وقررت الفرقة العودة إلى بيونج يانج على نحو مفاجئ، بدون تقديم أول حفل لها في الخارج،.وشوهدت عضوات الفرقة، التي شكلها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وهن يغادرن الفندق في طريقهن إلي مطار بكين الدولي..