قائد بالمقاومة: نعامل أسرى الحوثي معاملة إسلامية وإنسانية

قال رئيس هيئة أركان الجيش اليمني اللواء محمد المقدشي، إن مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح , اخترقواهدنة وقف إطلاق النار بعد الهجوم على المواطنين وقوات المقاومة الشعبية وتدمير شبكات الكهرباء في عدة بلدان يمنية.

وأشار المقدشي خلال لقائه الجزيرة مباشر إلى أن، الدولة ستقوم بربط العاصمة اليمنية صنعاء بشبكات الكهرباء في أقرب وقت ممكن بعد تدميرها من قبل مليشيات الحوثي .

وأضاف المقدشي، أن القوى السياسية وقوات التحالف ملتزمون بالهدنة, لافتا إلى أن ما قام به الجيش الوطني هو رد على اختراق جماعة الحوثي لها.

وأوضح رئيس الأركان العامة، أنه يتم معاملة الأسرى من جماعة الحوثي وقوات الرئيس صالح معاملة إسلامية وإنسانية.