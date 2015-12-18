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في الصين.. مطعم يبيع الهواء لزبائنه

18/12/2015

السلطات الصينية أمرت بإلغاء الرسوم المفروضة

يبدو أن الهواء النقي أصبح له سعر في  الصين  فبسبب الضباب الدخاني، قام مطعم في مدينة "زهانجياجانج" شرقي الصين  بشراء عدة  فلاتر للهواء، وبدأ في تقاضيه  رسوما بقيمة يوان (14 سنتا أمريكيا )  من المترددين على  المطعم مقابل الحصول على الهواء النقي .

وذكرت وسائل إعلامية  صينية أن السلطات تدخلت، وأمرت بإلغاء الرسوم المفروضة.

ولقد تم إخبار المطعم بأن تركيب فلاتر لتنقية الهواء فكرة جيدة ، ولكن  من غير المقبول فرض رسوم مقابل ذلك .

أثارت القضية مناقشات على شبكة الإنترنت، حيث قال البعض إنهم على  استعداد لدفع يوان مقابل الهواء النقي .

وكانت بيجين قد تصدرت عناوين الأخبار هذا الشهر، بعدما أعلنت حالة  التأهب القصوى بسبب الدخان الضبابي .

وقالت منظمة جرين بيس إن تلوث الهواء  في 80 % من المدن الصينية يفوق  الحد المسموح به .

وقال باحثون أمريكيون إن أكثر من 4000 شخص يلقون حتفهم يوميا بسبب تلوث  الهواء في الصين .

ويشار إلى أن 38 % من الهواء الذي يستنشقه الصينيون "غير صحي" بحسب  المعايير الأمريكية .

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