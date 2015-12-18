فيديو: وثيقة أردنية لتصنيف المنظمات الإرهابية في سوريا

قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة, إنه تم إعداد وثيقة بمشاركة عدد من دول العالم حول تصنيف المنظمات الإرهابية في سوريا، لافتا إلى أن الهدف من الوثيقة هو توحيد وجهات النظر وتنسيق المواقف لمواجهة الإرهاب .

وأكد جودة في تصريح له قبل جلسة مجلس الأمن للتصويت علـى مشروع قرار بشأن سوريـا على استمرار المشاورات للوصل لقرارات بشأن التوصل لحل سياسي في سوريا, مشيرا إلى أن الجهد الذي قامت به بلادة يشكل أرضية للوصول للحوار بين الفرقاء في سوريا.

وأضاف وزير الخارجية الأردني أن, المملكة العربية السعودية قامـت بدور هام علـى صعيـد توحيـد فصائـل المعارضـة السوريـة ، وقال الوزير إن تعرض سوريا طيلة خمس سنوات للإهاب ألقى بظلالة على المنطقة بأكملها .