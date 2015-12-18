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فيديو- هيروين بقيمة 5ر1 مليون دولار في خزان سيارة بروسيا

18/12/2015

ضبطت سلطات مكافحة المخدرات الروسية (الجمعة) شحنة من مخدر الهيروين تزن نحو 19 كيلو جراما ، مخبأة في خزان للوقود لأحدى السيارات في مدينة ايركوتسك الروسية، فيما قدرت قيمة المضبوطات بأكثر من مليون ونصف المليون دولار أمريكي.

وقالت السلطات الروسية إن شخصين لم يكشف عن أسماءهما حاولا تهريب هذه الكمية الكبيرة من المخدر إلى المدينة ، إلا أنها أشارت إلى أن أحدهما يحمل جنسية طاجيكستان ، وبمعاونة أحد السائقين تمكن من الحصول على هذه الكمية الكبيرة من الهيروين الخام من مدينة تبعد نحو 600 ميل عن المدينة التي تم ضبطهما بها .

وأشارت السلطات الروسية إلى أن الكمية كانت مخبأة و معبأة بعناية في أكياس بلاستيكية في خزان وهمي للوقود تحت المقعد الخلفي للسيارة ، فيما أشار السائق إلى أنه لم يكن على علم بهذا المخدر ، فيما رفض المتهم الأخر الكلام .

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