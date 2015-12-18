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فيديو : أوكرانيون يقدمون هدايا للأيتام وأبناء الجنود

18/12/2015

قام نحو خمسمائة متطوع من الشباب الأوكرانيين بجمع الهدايا قبل نحو أسبوعين من عطلة عيد الميلاد لتقديمها إلى للأيتام والفقراء من الأطفال وكذلك لأطفال المحاربين الذين يخدمون في المناطق الشرقية التي تشهد اضطرابات.

وقام المتطوعون بجمع أكثر من ثلاثة آلاف لعبة حتى الآن وقاموا بحزمها في عدد من الحزم بحيث تحتوى كل واحدة على تحتوي على بعض الملابس ولعب الأطفال والحلويات.

ولا يقتصر التبرع على لعب الأطفال والحلوى بل يمتد أيضا إلى التطوع بوقت الفراغ لخدمة المحتاجين ، كما يتم أيضا حث رجال الأعمال والمواطنين القادرين على تقديم المعونات للمحتاجين ..

كانت الأعياد الدينية قد منعت  تحت حكم الاتحاد السوفياتي لاسيما مع حلول رأس السنة الميلادية والذي يأخذ مركز الصدارة في الاحتفالات الشتاء.

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