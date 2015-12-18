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صور.. فنان تركي يعيد رسم حياة أطفال سوريا وغزة

18/12/2015

إعادة رسم الواقع مثلما هو مأمول
 

خطوط بسيطة باللون الأصفر أضافها الرسام التركي "أوجوزان سين" إلى صور الدمار والخراب والمآسي الإنسانية التي يعيشها أطفال فلسطين وسوريا، للتعبير عن أمنياته لهم بحياة أفضل.

وتظهر الصور طفلا يلهو وسط بيوت مهدمة بفعل القصف، مضافا إليها قبعة على رأس الطفل وبالونات وألعاب ملاهي.

كما تبين صورة أخرى طفلة تنظر من وراء جدار إلى الشارع، لتجد رسما يمثل حكاية أب لم يعد موجودا.

لم تجد طفلة أخرى سوى العراء لتنام فيه بعد أن فقدت بيتها، لترسم ريشة الفنان سريرا ونافذة وبابا متخيلا لغرفة نومها، وهي خطوط أعادت رسم وتخطيط المنازل المهدمة في صورتين أخرتين.

فيما كانت الصورة الأكثر تأثيرا لطفل من غزة يجلس في فصله الدراسي وبجواره لافتة كتب عليها اسم صديقه الذي استشهد في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، ليرسم الفنان التركي صورة تخيلية للشهيد.

 
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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