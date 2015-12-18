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شركة روسية تنظم "رحلات حرب إلى سوريا"

18/12/2015

أحد مناطق الاشتباكات في سوريا (الأناضول)
 

أعلنت شركة "ميغا بولي"  الروسية، الخميس، عن عزمها، تنظيم "رحلات حرب إلى سوريا"، اعتباراً من العام القادم.

وبحسب الأنباء الواردة في موقع "روسيا اليوم" الروسي، فإنّ الشركة المذكورة، ستعرض تذاكر السفر اليومية، للراغبين في زيارة خطوط التماس مع تنظيم الدولة في سوريا، خلال الأسبوع القادم.

كما أوضحت الشركة، أنّ بإمكان كافة السيّاح، الانضمام إلى الرحلات التي أطلقت عليها اسم "جولات الأسد"، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنّ الرحلات ستنطلق من العاصمة موسكو.

وصرحت الشركة الروسية، أنّ تكلفة الرحلات التي تستمر لمدة 5 أيام، 500 دولار أمريكي، وأنّ الشركة بدأت بعقد لقاءات مع المسؤولين السوريين المعنيين بالأمر، ومع الفنادق الموجودة في المناطق التي ستتم زيارتها، وذلك بوساطة السفارة الروسية في دمشق.

وفي هذا السياق، أوضحت المتحدثة باسم نقابة قطاع السياحة الروسية "إيرينا تايورينا"، إنّ قيام الشركة المذكورة بتنظيم رحلات إلى المناطق التي تشهد اشتباكات، تًعد انتهاكاً للقوانين الروسية، لا سيما أنّ الشركة لا تعطي ضمانات حيال سلامة السياح.

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