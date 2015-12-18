شاهد: غوغل وفيسبوك يحتفلان مع قطر بيومها الوطني

قام محرك البحث العملاق على الانترنت "غوغل" بالاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، حيث وضع علم قطر على الصفحة الرئيسية على محرك البحث.

وتضم الصورة إلى جانب علم قطر جانب من كورنيش الدوحة ومنطقة الأبراج إلى جانب مجسم اللؤلؤة الشهير.

كما أتاح موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، خاصية تذكير باليوم الوطني لدولة قطر، طالبا من مستخدميه كتابة ما لديهم حول هذه المناسبة.

وحضر سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني المسير للاحتفال باليوم الوطني والذي يوافق ذكرى تأسيس دولة قطر على يد الشيخ الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني .

كما حضر الاحتفالات سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر يؤكد مدى ارتباط الدولة قيادة وشعبا بهويته الوطنية وامتداده القومي وعقيدته الاسلامية وتاريخه وتمسكه بثوابته وقيمه الانسانية.

وتطلع دولة قطر إلى المستقبل لتحقيق رؤية قطر التنموية 2030 ، كما أنها تنتظر استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.