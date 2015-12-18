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سجن ساعي بريد عامين لفشله في تسليم رسالة

18/12/2015
عربة بريد في الهند _ أرشيف

 قضت محكمة هندية بسجن ساعي بريد  عامين بسبب تمزيق خطاب بعد فشله في تسليمه إلى المرسل اليه.

ففي عام 2009،  كلف سامويل جون وهو ساعي بريد يعمل بولاية كيرالا جنوب الهند زميلا بتسليم خطابات بدون إذن مدير مكتب البريد.

وعندما سأل مدير مكتب البريد عن سبب عدم تسليم بعض الرسائل، قام جون  بتمزيق رسالة في نوبة من الغضب .

وقال النائب العام أرومال يوني لصحيفة "هندوستان تايمز" اليومية إن  محكمة إقليمية في ولاية كيرالا أصدرت أقصى عقوبة ضد جون نظرا لأنه ارتكب  "جريمة خطيرة" بموجب قانون مكتب البريد الهندي.

وأفرجت المحكمة عن ساعي البريد بكفالة،  حيث من المقرر أن يتقدم محاميه  باستئناف ضد الحكم الصادر بحق موكله.

ويقضي قانون البريد في الهند بإنزال عقوبة السجن لمدة عامين على أي  مسؤول يقوم باحتجاز أو فتح الرسائل البريدية أو تأخير تسليمها. 

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