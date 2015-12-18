روسيا: لدينا أدلة على أن الطائرة لم تخترق أجواء تركيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها تمتلك أدلة كافية تثبت أن الطائرة الروسية من طراز "سو-24" التي أسقطتها تركيا لم تخترق الأجواء التركية.

وأكدت الوزارة أن الطائرة كانت تضرب أهدافا في سوريا تبعد 5.5 كيلو مترا عن الحدود.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أثناء البدء بإجراءات الكشف عن الصندوق الأسود للمقاتلة الروسية التي أسقطتها تركيا، واستخلاص جهاز الذاكرة من الصندوق.

وقالت الوزارة إن الصندوق الأسود للقاذفة تضرر من قوة ضربة الصاروخ التركي، وأن تفريغه يتطلب استخدام أجهزة خاصة، نافية أن تكون الطائرة قد هددت تركيا بأي شكل من الأشكال.

وأشارت الوزارة إلى دعوتها خبراء من 14 دولة للمشاركة في التحقيق في إسقاط الطائرة الروسية، لكن معظمهم رفضوا، في الوقت الذي يشارك فيه خبراء من الصين وبريطانيا والولايات المتحدة في التحقيق في إسقاط الطائرة.

وتعهد سيرغي دورنوف نائب قائد القوات الجو فضائية الروسية خلال إيجاز صحفي عقد قبل بدء فتح وتفريغ الصندوق يوم الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول بأن تفريغ الصندوق وتحليل بياناته سيجري بأقصى درجات الشفافية.

وأوضح درونوف أنه من أجل ضمان شفافية التحقيق، توجهت وزارة الدفاع الروسية إلى لجنة الطيران التابعة لرابطة الدول المستقلة، باعتبارها منظمة تملك خبرة كبيرة في التحقيق بحوادث الطيران وتتمتع بقاعدة تقنية تتناسب مع المعايير الدولية، وإلى الخبراء من 14 دولة، إلا أن معظم هؤلاء رفضوا المشاركة بذرائع مختلفة.