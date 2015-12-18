روسيا "توثق" عملية فحص الصندوق الأسود لطائرتها "السوخوي"

رقائق الذاكرة الموجودة في الصندوق- الأوربية

بثت السلطات الروسية صورا لفتح الصندوق الأسود للطائرة الحربية الروسية سوخوي 24 التي أسقطتها تركيا الشهر الماضي، لمعرفة ما إذا كانت قد انتهكت الأجواء التركية أم أنها أسقطت عمدا.

وأوضح سيرغي دورنوف نائب قائد القوات الجوية الروسية في مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الجمعة أنه من أجل ضمان شفافية التحقيق توجهت وزارة الدفاع الروسية إلى لجنة الطيران التابعة لرابطة الدول المستقلة، وإلى خبراء من 14 دولة للمشاركة في تحليل الصندوق الأسود، وقد وافق منهم صينيون وبريطاني، أما البقية فرفضوا بذرائع مختلفة.

من جهته، قال الخبير الروسي المشارك في التحقيق العقيد أندري سيمونوف إن الصندوق تضرر من الصاروخ جو-جو الذي أطلقته تركيا على الطائرة، وأيضا بفعل الارتطام بالأرض، مشيرا إلى أن رقائق الذاكرة الموجودة في الصندوق تحطمت بشكل واضح.

وصرح مسؤولون بأن الخبراء سيحاولون تحليل محتوى الصندوق الأسود خلال اليومين القادمين باستخدام معدات خاصة قبل أن يعلنوا عما توصلوا إليه يوم الاثنين القادم.

ودفع الحادث الذي وقع يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي موسكو إلى فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، وقوبل برد غاضب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم أنقرة مرارا بأنها "طعنت روسيا من الخلف".

وتقول تركيا إن المقاتلة القاذفة الروسية طراز سوخوي 24 التابعة للقوة الروسية المتمركزة في سوريا توغلت في أجوائها وتجاهلت تحذيرات متكررة كي تغادر.

وقالت موسكو إن طائرتها لم تغادر الأجواء السورية ولم تشكل خطرا على تركيا.