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رحيل العالم الدكتور إبراهيم بدران …

18/12/2015

العالم الراحل – د. إبراهيم بدران

رحل عن عالمنا الجمعة الدكتور إبراهيم بدران، رئيس المجمع العلمى في مصر، ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل، ووزير الصحة الأسبق، عن عمر يناهز 81 عامًا.

ولد الدكتور بدران في 27 أكتوبر 1934 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة 1947، ودبلوم الجراحة العامة في عام 1948، ودكتوراه في الجراحة العامة 1951، وأستاذ الطب والجراحة بجامعة القاهرة، ووكيل كلية الطب جامعة القاهرة 1966، ونائب رئيس الجامعة 1974، ووزير الصحة 1976، ورئيس جامعة القاهرة 1978، ورئيس أكاديمية البحث العلمي 1980.

كما شغل بدران منصب رئيس مجلس بحوث الصحة والدواء بأكاديمية البحث العلمي، و رئيس جمعية تنمية المجتمعات الجديدة بوزارة التعمير والاسكان، عضو الهيئة الاستشارية بهيئة الصحة العالمية بجنيف، عضو المكتب الاستشاري بمكتب هيئة الصحة العالمية لشرق البحر الأبيض المتوسط، عضو الجمعية الطبية العالمية في بروكسل، عضو المركز الفرنسي للعلوم والطب بباريس.

حصل  بدران على وسام العلوم والتعليم من الجمهورية الفرنسية 1980، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى ووسام جوقة الشرف من درجة فارس في فرنسا 1983، والدكتوراه الفخرية من جامعة المنوفية في فلسفة العلوم 1984، ومن الجامعة الأمريكية بالقاهرة 1988، وسام العلوم والفنون وجائزة الدولة التقديرية في العلوم 1985

للراحل مؤلفات منها كتاب في ثلاثة أجزاء في الجراحة العامة، ونظرة مستقبلية للتعليم الجامعي في مصر، ونظرة مستقبلية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مصر، وبحوث في الجراحة العامة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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