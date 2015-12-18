دراسة: السياسة تؤدي إلى الوفاة المبكرة

ربما ينظر كثير من الناس إلى أهل السياسة والحكم بعين الغبطة والحسد، ولكن يبدو أن لكل شيء ثمنا فقد توصلت دراسة أجريت في أكثر من 17 دولة حول أعمار الرؤساء السابقين والحاليين، إلى أن العمل السياسي يسبب الشيخوخة ويؤدي إلى الوفاة المبكرة بسبب الضغط الهائل الذي يتعرض له السياسي أثناء أدائه مهام منصبه.

الدراسة نشرتها صحيفة التلغراف البريطانية، وقارن القائمون عليها بين أعمار الساسة الذين اختيروا لشغل مناصب عليا مع أولئك الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات، وتوصلوا إلى أن تحمل أعباء دولة أمر ينقص من العمر.

وبينت الدراسة أن السياسيين الذين يتولون مناصب قيادية يموتون قبل ثلاث سنوات من أقرانهم الذين لم يدخلوا في المعترك السياسي مطلقا.

ومع أن البعض يقول إن تولي مناصب سياسية قيادية يوفر امتيازات استثنائية، لكن هذه الدراسة تظهر أن لكل شيء ثمنا.