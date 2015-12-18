خوفا من الجفاف ، الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء طلبا لنزول المطر – الأناضول

أقامت المساجد في الجزائر، اليوم الجمعة، صلاة الاستسقاء طلبا لنزول المطر، إثر مخاوف أطلقها فلاحون من حدوث جفاف بالبلاد، وجاء ذلك استجابة لدعوة من وزارة الشؤون الدينية، حسب ما أعلنته الإذاعة الحكومية.

وكانت الوزارة أكدت في بيان لها، الأربعاء الماضي: تهيب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالسادة الأئمة وكافة المواطنين إقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة 6 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 18 ديسمبر 2015 عبر كافة الولايات (المحافظات) التي لم ينزل بها الغيث".

وجاءت هذه الدعوة من الوزارة بعد شكاوى أطلقتها جمعيات للمزارعين من شح في كمية الأمطار خلال الموسم الفلاحي الحالي.

وقال قياديون في اتحاد الفلاحين الجزائريين (غير حكومي) في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية خلال الأيام الماضية "أنهم تلقوا شكاوى من مزارعين في عدة محافظات شمالية للبلاد يؤكدون فيها تخوفاتهم من موسم جفاف بعد شح (الأمطار) مع انطلاق عمليات الحرث والبذر منذ أسابيع".

وصلاة الاستسقاء، تُصلى لطلب نزول المطر، وهي ركعتان، فإذا انتهت الصلاة يستقبل الإمام القبلة، والمصلون من خلفه، يدعون الله رافعي الأيدي.

