خسارة فريقين روسيين للكرة الطائرة لتغيبهماعن اللعب في تركيا

فريقان لكرة الطائرةالروسية يتغيبان عن اللعب في تركيا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة الطائرة، اعتبار الفريقين الروسيين، "بيلوغوريا"، و"دينامو موسكو"، خاسرين، بسبب تغيبهما عن حضور مبارايات في تركيا، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة الطائرة ".

وكان من المقرر، أن يلتقي الفريق الروسي بيلوغوريا، مع الفريق التركي "أركاس سبور" في المجموعة الأولى، وأن يلتقي دينامو موسكو مع فريق "بنك الزراعة" التركي.

ووفقًا لقرار الاتحاد، سيضاف ثلاثة نقاط لصالح الفريقين التركيين، وفي هذا الصدد سيرتفع فريق أركاس سبور مرتبة إلى الدرجة الثانية في المجموعة، بثمانية نقاط، فيما سيحافط بنك الزراعة على موقعه في المرتبة الثانية بتسع نقاط، عقب قرار الاتحاد، منتزعًا المرتبة من الفريق الروسي.

وتشهد العلاقات الروسية التركية توترا متصاعدا على خلفية قيام أنقرة بإسقاط طائرة روسية من طرارز سوخوي 33 اخترقت الأجواء التركية قبل أسابيع