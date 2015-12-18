البث الحي
منوعات

بالفيديو لاعب سلة امريكي يكسر رقبة مشجعة

18/12/2015

في واقعة طريفة ومؤسفة في الوقت نفسه سقط ليبرون جيمس لاعب كرة السلة بفريق كليفلاند كافالييرز الأمريكي فوق  زوجة لاعب الجولف الأسترالي جاسون داى، وتسبب في كسر رقبتها أثناء تواجدها في الملعب، لمتابعة المباراة التي أقيمت بدورى المحترفين الأمريكى

تم نقل زوجة الأسترالي إلي المستشفى بعد إجراء الإسعافات الأولية لها، واعتذر لها اللاعب الأمريكي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر ، كان الاعب قد اندفع وراء كرة السلة محاولا الامساك بها الا انها اندفع خارج ارض الملعب وسقط فوق جاسون داي التي تعرضت لكسر في رقبتها وتم نقلها الي المستشفي  عبر نقالة .

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)