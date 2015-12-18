بالفيديو لاعب سلة امريكي يكسر رقبة مشجعة

في واقعة طريفة ومؤسفة في الوقت نفسه سقط ليبرون جيمس لاعب كرة السلة بفريق كليفلاند كافالييرز الأمريكي فوق زوجة لاعب الجولف الأسترالي جاسون داى، وتسبب في كسر رقبتها أثناء تواجدها في الملعب، لمتابعة المباراة التي أقيمت بدورى المحترفين الأمريكى

تم نقل زوجة الأسترالي إلي المستشفى بعد إجراء الإسعافات الأولية لها، واعتذر لها اللاعب الأمريكي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر ، كان الاعب قد اندفع وراء كرة السلة محاولا الامساك بها الا انها اندفع خارج ارض الملعب وسقط فوق جاسون داي التي تعرضت لكسر في رقبتها وتم نقلها الي المستشفي عبر نقالة .