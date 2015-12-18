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بالفيديو – أوباما: سنواصل قتال تنظيم الدولة

18/12/2015

قال الرئيس الأمريكي  باراك أوباما (الجمعة)  إن الولايات المتحدة الأميركية ستواصل قيادتها للتحالف الدولي لضرب تنظيم الدولة الإسلامية وسحقه، مؤكدا أن التنظيم خسر 40 في المئة من الأراضي التي يسيطر عليها بفضل الحملة الجوية التي تستهدف عناصره.

أوضح أوباما في آخر مؤتمر صحافي له هذا العام أن وكالات الأمن الأميركية جاهزة لحفظ أمن الأميركيين، مضيفا أن ضرب تنظيم الدولة في العراق وسوريا سيمنع دعايته الإرهابية ، وتابع أنه "من الصعب رصد الخطط الإرهابية ، وأشار إلى أن إدارته ستعمل على كل المستويات للتأكد من عدم إغفال أي معلومات مع الآخرين والدول الأجنبية.

وأوضح أن الهجوم الذي تعرضت له باريس دفع لتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين، ولكن هذا التحدي يختلف عن تحدي تنظيم القاعدة، حسب قوله ، وأضاف إن  تنظيم الدولة  يحاول أن يشجع أي شخص عادي للقيام بأعمال إرهابية.

وحول تفاعلات الأزمة السورية، أكد أوباما أن على الرئيس السوري بشار الأسد أن يترك سوريا لوقف سيل الدماء والتقدم في التسوية. وتابع إن الأسد  "خسر شرعيته، ولو اتخذ قرارا من قبل بأنه ليس هو الأهم لما كان الوضع كما هو عليه الآن".

وحول الدور الروسي في هذه الأزمة، أوضح الرئيس أن الروس اعترفوا بأنهم بعد أربعة أشهر لن يكونوا قادرين على قيادة الأمور رغم وجودهم في سوريا. وقال  إنه لا يمكن إحلال السلام في سورية ما لم تكن هناك حكومة شرعية معترف بها في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر
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