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بالفيديو:سعودي يشتري رقم جوال بمليون و50 ألف ريال

18/12/2015

 انتشر بشكل واسع على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو  يرصد قيام مواطن سعودي شراء رقم جوال مميز بمليون و50 الف ريال في اطار مزاد خيري نظمته إحدى شركات الاتصالات بالمملكة العربية السعودية  .

حيث عرضت الشركة عددًا من أرقام الهواتف المميزة، وجرى بيع أحدها في المزاد بمليون و50 ألف ريال.

 وكانت الشركة أعلنت عن هذا المزاد قبلها بيومين مؤكدة أن عائداته ستذهب لصالح عدد من الجمعيات الخيرية، حيث تحظى أرقام الهواتف المميزة التي تعرض في المزادات الخيرية باهتمام الكثيرين .

يشار إلى أن أحد المزادات للأرقام المميزة في الإمارات شهد العام الماضي بيع رقم هاتف مميز بـ8 ملايين درهم، وآخر بـ7.5 مليون درهم.

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