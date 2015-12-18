اليوم: حوار خاص مع المتحدث باسم الإخوان

تستضيف قناة "الجزيرة مباشر" اليوم الجمعة محمد منتصر المتحدث الإعلامي باسم جماعة ‏الإخوان المسلمين في مصر، في حوار خاص حول رؤيته بشأن مستقبل الجماعة في ظل "الانقسامات" الحالية والبيانات المتبادلة بين قيادات الجماعة، وموقفه من تقرير الحكومة البريطانية الذي يربط بين "الإخوان والتطرف".

ويجري اللقاء الإعلامي أحمد طه ويذاع مباشرة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي الحوار بعد التطورات الجديدة داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بعد خلافات غير مسبوقة حول أساليب مواجهة الانقلاب وطرق اتخاذ القرار داخل الجماعة، حيث تزايدت حدة الخلافات داخل الجماعة بعد إصرار طرفي الأزمة على اختيار المتحدث الإعلامي.

وبدأت الأزمة الجديدة عندما أعلن بيان صادر عن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة المتحدث باسم الجماعة محمد منتصر من مهمته، وتكليف طلعت فهمي المقيم خارج مصر بدلا منه.

ولم تمض ساعات قليلة على القرار، حتى صدر بيان من اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان أكد أن "محمد منتصر ما يزال متحدثًا إعلاميًا باسم الجماعة، وأن إدارة الجماعة تتم من الداخل وليس من الخارج".

كما أصدر عدد من المكاتب الإدارية للجماعة في عدد من المحافظات المصرية بيانات تؤيد اللجنة الإدارية في الداخل ولا تعترف بالقرارت الصادر عن مكتب لندن، مؤكدة أن قواعد الشورى والمؤسسية هي الأطر الحاكمة للتنظيم، مشددة على أن مكتب لندن مكتب إعلامي بالأساس ولا يحق له اتخاذ قرارات إدارية تخص الجماعة في مصر.