المرزوقي يستعد للعودة إلى الحياة السياسية بحزب جديد في تونس

الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي _ أرشيف

يستعد الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي للعودة إلى الحياة السياسية عبر الإعلان عن حزب جديد في مؤتمر تأسيسي بعد غد الأحد.

وأعلن مستشارو المرزوقي عن إيداع طلب رسمي لتكوين حزب جديد لدى رئاسة الحكومة أمس الخميس بالتزامن مع الذكرى الخامسة لاندلاع الثورة ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ، ووقع المرزوقي رسميا على مطلب تأسيس حزب.

وكان المرزوقي الذي خسر الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي أمام منافسه الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي قد أعلن فور ظهور النتائج عن إطلاق "حراك شعب المواطنين" كحركة سياسية جديدة لكن لم يتم الإعلان عنها كحزب.

وقال مؤسسو الحزب الجديد إنه سيكون في صفوف المعارضة ومن بين الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية المدافعة عن العدالة الاجتماعية وإصلاح النظام الضريبي ومكافحة الفساد واحترام الدستور. ويستعد الحزب لخوض الانتخابات البلدية المقررة في نهاية العام المقبل.

يذكر أن المرزوقي، الناشط الحقوقي والمعارض السابق لحكم بن علي، تولى منصب الرئاسة في نوفمبر 2011 إثر حصول حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية على المركز الثاني في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتحالفه مع حركة النهضة الإسلامية المتصدرة للنتائج آنذاك.