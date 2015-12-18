الأمم المتحدة: أكثر من 60 مليون لاجئ في 2015

لا تزال سوريا أكبر مصدر للاجئين في العالم

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة إن عدد اللاجئين والنازحين في العالم ربما يصل إلى مستوى قياسي جديد ليتخطى 60 مليونا هذا العام.

ويعني هذا أن واحدا من كل 122 إنسانا هو شخص قد أجبر على ترك موطنه.

وقال انطونيو جوتيريس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المنتهية ولايته: "إن التهجير القسري يؤثر تأثيرا عميقا على عصرنا".

وذكرت المفوضية في إحصاءاتها السنوية الأولية والتي تستند إلى بيانات من النصف الأول للعام إن خمسة ملايين شخص على الأقل حول العالم فروا عبر الحدود أو أصبحوا نازحين داخل بلدانهم خلال الفترة من يناير/ كانون ثان حتى يونيو/ حزيران.

وما زالت سوريا أكبر مصدر للاجئين الجدد هذا العام وأسهم الصراع بها في الوصول إلى هذا الرقم القياسي السنوي الجديد للاجئين والنازحين.

وبحسب المفوضية تعد تركيا جارة سوريا أكبر مستضيف للاجئين في العالم، حيث تستضيف حاليا 2.3 مليون سوري.