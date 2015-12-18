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"اتحدوا تنتصروا" شعار مظاهرات رافضة للانقلاب بمصر

18/12/2015

تظاهر اليوم الجمعة الآلاف من رافضي الانقلاب العسكري في مصر في عدة محافظات استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية للتظاهر هذا الأسبوع تحت شعار " اتحدوا تنتصروا".

ففي العياط جنوب محافظة الجيزة، خرج مئات المتظاهرين من قرية الضبعي مرورا بقرية ابو نجم العياط، مرددين هتافات تطالب برحيل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وعودة الشرعية.

وفي مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة حاصرت قوات الأمن محيط مسجدي عماد راغب والخلفاء الراشدين تحسبا لانطلاق مسيرات رافضة للانقلاب، بينما انطلقت إحدى المسيرات  من مسجد عماد راغب عقب صلاة الجمعة حيث هتف المتظاهرون ضد الانقلاب قبل فض المظاهرة من قبل قوات الشرطة.

وفي دمياط خرج مئات المتظاهرين في قرية البصارطة مطالبين بمحاكمة قادة الانقلاب العسكري، وعودة الشرعية الممثلة في الرئيس المعزول محمد مرسي.

وفي بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، تظاهر المئات رافعين صور الرئيس المعزل محمد مرسي مطالبين بعودة الشرعية، والإفراج عن المعتقلين.

وفي مدينتي أبو كبير وكفر صقر بمحافظة الشرقية تظاهر المئات ضد الانقلاب العسكري مطالبين برحيل السيسي، والقصاص للشهداء.

وفي حلوان والفيوم والإسكندرية تظاهر الآلاف مطالبين بإسقاط الانقلاب العسكري والإفراج عن المعتقلين ومحاكمة قادة الجيش والشرطة المتورطين في قتل المتظاهرين والمعتقلين داخل السجون.

المصدر : الجزيرة مباشر
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