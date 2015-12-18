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إسرائيل: تصدير الغاز لتركيا لن يكون على حساب العلاقات مع مصر

18/12/2015
  الرئيس التركي  أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو

أكدت مصادر سياسية  إسرائيلية  أن الاتصالات مع تركيا بشأن تصدير الغاز الطبيعي لها، لن تأتي على حساب الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل وكل من مصر ، وقبرص  واليونان، حسبما ذكرت اليوم الجمعة الإذاعة الإسرائيلية. 

وتابعت المصادر أن " إسرائيل لن ترفع بأي شكل من الأشكال الطوق الأمني  المفروض على قطاع غزة،  وإذا أصرت  تركيا على هذا البند في الاتفاق  المتبلور على تطبيع العلاقات بين البلدين  فلن يتم التوصل إلى أي حل أوتسوية ".

وشددت  المصادر السياسية  على  أن التقارب الإسرائيلي التركي لن يمس  بالعلاقات الإسرائيلية الروسية، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تحول أنقرة  إلى حليف استراتيجي بل تقوم بترتيب العلاقات معها.

كانت صحيفة "يديعوت احرونوت" قد كشفت أمس أن محادثات سرية بين تركيا  وإسرائيل جرت في سويسرا أول أمس الأربعاء لتطبيع العلاقات بين البلدين قد تضمنت إجراء اتصالات بشأن مد أنبوب غاز إسرائيلي إلى تركيا. 

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