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أمراض القلب تفتك بأمريكي من بين كل ثلاثة

18/12/2015

أمراض القلب تفتك بأمريكي من بين كل ثلاثة (أرشيف)
 

حذرت دراسة طبية من أن ثلث الوفيات في الولايات المتحدة تنجم عن الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والأمراض المرتبطة بالقلب، وفقا لأحدث الأبحاث الطبية التي أجريت في هذا الصدد.

فقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن أمراض القلب والسكتات الدماغية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم.

ففي عام 2013، أودت أمراض القلب والشرايين بحياة قرابة 801 ألف أمريكي، وفقا لجمعية القلب الأمريكية، نجمت هذه الوفيات عن الإصابة بالسكتات الدماغية وجميع الظروف المرتبطة بالقلب، والتي تشمل النوبات القلبية وقصور وظائف القلب، وأمراض الصمامات والشرايين.

وتشير البيانات إلى أن مرض الشريان التاجي تسبب بمفرده في وفاة نحو 375 ألف شخص في الولايات المتحدة في نفس العام، بينما لقى ما يقرب من 795 ألف شخص حتفه في الولايات المتحدة نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية في عام 2013، وقد تسببت هذه الضربات في ما يقرب من 129 ألف حالة وفاة.

وأشار التقرير أيضا إلى تأثير الاختلافات العرقية الكبيرة من خطر السكتة الدماغية الأولى في السود هو ما يقرب من ضعف ما للبيض، وفقا للتقرير.

وخلص البحث إلى أن ما يقرب من نصف جميع السود يكون شكلا من أشكال أمراض القلب أو السكتة الدماغية ذات الصلة.

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