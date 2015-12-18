أسعار الذهب تعود للتماسك في أسواق العالم

أسعار الذهب تتماسك بعد تراجع ملحوظ

عادت أسعار الذهب إلى التماسك في الأسواق العالمية ( الجمعة) إلا أنها احتفظت بمعظم خسائرها التي منيت بها في الجلسة السابقة حين سجل المعدن الأصفر أكبر هبوط له في خمسة أشهر بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بواقع نصف في المائة إلى 1056.25 دولارا للأوقية عقب هبوطه اثنين بالمئة في الجلسة السابقة ليسجل أكبر خسائره اليومية منذ يوليو تموز الماضي . وفقد المعدن نحو 1.6 بالمئة من قيمته منذ بداية الأسبوع في أسوأ أداء من نوعه في ثلاثة أسابيع.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية يوم الخميس لكنه تخلى عن بعض مكاسبه (الجمعة) وأدى ذلك لوصول الذهب إلى 1047.25 دولار للأوقية في الجلسة السابقة مقتربا من أدنى مستوياته في نحو ست سنوات.

وهبط المعدن الأصفر 11 بالمئة منذ بداية العام وهو ما يرجع إلى حد كبير لحالة الغموض التي اكتنفت توقيت رفع الفائدة ومخاوف من أن يؤدي ارتفاعها إلى تقويض الطلب على المعدن ، وارتفع سعر الفضة 0.7 بالمئة إلى 13.80 دولارا للأوقية بعدما هبطت ثلاثة بالمئة يوم الخميس مسجلة أكبر انخفاض يومي لها في نحو ثلاثة أشهر.

كما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 844.45 دولارا للأوقية بعد أن سجل أكبر خسائره في عام. وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 550.3 دولارا للأوقية متراجعا للجلسة الثانية على التوالي لكنه يظل صاحب أفضل أداء أسبوعي بين المعادن النفيسة بمكاسب قاربت 1.5 بالمئة.