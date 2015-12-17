300 مليون يورو تعويضات لضحايا اعتداءات باريس

هجمات باريس خلفت 130 قتيلا – رويترز

أعلنت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا اليوم الخميس أن تعويضات ضحايا اعتداءات باريس الأخيرة قد تبلغ 300 مليون يورو.

وفي حوار مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أعلنت وزيرة العدل أن الدولة دفعت إلى الآن 6,7 مليون دولار لعائلات الضحايا بفضل صندوق الضمان لضحايا الأعمال الإرهابية والجرائم الأخرى، بالإضافة إلى نحو 771 ألف يورو أنفقت على تنقلات عائلات الضحايا وإقامتهم جراء هذه الاعتداءات، بالإضافة إلى الجرحى وعائلاتهم.

وأنشأت فرنسا هذا الصندوق في التاسع من سبتمبر 1986، ويمول بفضل ضريبة مفروضة على جميع عقود التأمين، التي ترتفع اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2016 من 3,30 إلى 4,30 يورو.

وقالت توبيرا إن الرقم الأخضر الذي وضع تحت تصرف المواطنين ليلة الاعتداءات لمساعدة الضحايا، تلقى من الـ13 نوفمبر الماضي وإلى نهاية الشهر أكثر من 11 ألف اتصال.

وتواصل السلطات الفرنسية التحقيق في هذه الاعتداءات التي قتل فيها 130 شخصا في مواقع مختلفة من العاصمة الفرنسية في الـ13 نوفمبر الماضي.