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وول ستريت تنتعش.. والفدرالي يدعو لـ"عدم المغالاة"

17/12/2015
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جانيت يلين

صعدت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق، بعد أن قرر الفدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات، فارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي عند الإغلاق بنحو 1.3% أو 223 نقطة إلى 17749 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار  1.45% إلى 2073 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.5% إلى 5071 نقطة.

من جهتها شدّدت رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جانيت يلين، على ضرورة عدم المبالغة في تقييم آثار أول زيادة لمعدلات الفائدة، وقالت إنها "ربع نقطة مئوية فقط"، مؤكدة أن السياسة النقدية تبقى "مريحة" وستتطور تدريجياً إلى 1.4% بنهاية 2016.

وتابعت يلين: "أعتقد أن أول شيء يجب أن يدركه الأمريكيون هو أن قرار الاحتياطي الفدرالي يعكس ثقتنا في الاقتصاد الأمريكي"، مؤكدة أنها حركة صغيرة جداً ستنعكس في معدلات الإقراض، لكن القروض طويلة الأمد لن تتحرك كثيراً، في إشارة إلى القروض العقارية.

وكان قد رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أمس الأربعاء معدل الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عشر سنوات بما يتوافق مع توقعات الأسواق، ورفع نسبة الفائدة بين البنوك -التي ظلت بين صفر و0.25 بالمئة منذ نهاية 2008- ربع نقطة لتصبح ما بين 0.25 و0.50 بالمئة.

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