ميسي يغيب عن"قبل نهائي" كأس العالم للأندية بسبب المرض

اللاعب الأرجنتيني "ميسي"

أعلن نادي برشلونة بطل اسبانيا وأوروبا أن نجمه الأرجنتيني الدولي "ميسي" سيغيب عن مباراته في مواجهة "ايفرجراند" الصيني قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم اليوم الخميس بسبب معاناته من ألم في البطن.



وقال برشلونة في بيان إن ميسي يعاني من "مغص كلوي" وأضاف متصدر الدوري الاسباني قوله "مشاركته في المباريات المقبلة مرهونة بتحسن حالته."



وسيغيب عن تشكيلة برشلونة أيضا لاعبه البرازيلي نيمار بسبب الإصابة.وسيتأهل الفائز من مباراة اليوم لمواجهة ريفر بليت الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية في المباراة النهائية للبطولة المقامة في اليابان يوم الأحد القادم.