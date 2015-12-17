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مديرة صندوق النقد الدولي تمثل للمحاكمة بفرنسا

17/12/2015
 
كريستين لاجارد

قالت وسائل إعلام فرنسية اليوم الخميس إن محكمة فرنسية أمرت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي بالمثول للمحاكمة فيما يتعلق بدورها في دفع نحو  400مليون يورو (434 مليون دولار) إلى رجل الأعمال برنار تابي.
 
ولم يتسن على الفور لقضاة محكمة العدل الجمهورية -التي تحاكم  الوزراء عن جرائم اثناء وجودهم في المنصب- الرد على طلبات للتعقيب.وقال محامي لاغارد اليوم إنه سيوصي موكلته بالطعن على قرار المحكمة.
 
ولم يكن قرار المحكمة متوقعا بعد أن أوصى النائب العام الفرنسي في سبتمبر أيلول القضاة بإسقاط التحقيقات في مزاعم الإهمال بحق لاغارد التي كانت وزيرة المالية الفرنسية عندما صدر أمر الدفع.
جدير بالذكر أن –  لاغارد – كانت قد خلفت مواطنها دومينيك ستروس- الذي كان في رئاسة صندوق النقد الدولي ـ بعدما اضطر الى التنحي عقب فضيحة جنسية مع عاملة نزل  في نيويورك.

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