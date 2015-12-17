محادثات السلام اليمنية تتعثر، والاشتباكات تتواصل

الرئيس اليمني و المبعوث الأممي لليمن

قالت مصادر مطلعة على سير محادثات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في سويسرا (الخميس) إن المحادثات تواجه عثرات في ظل خلافات حول مطالب إطلاق سراح سجناء بينما أورد مسؤولون محليون أنباء اشتباكات محتدمة وغارات جوية جديدة رغم سريان وقف لإطلاق النار.

ويطالب ممثلون عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي تدعمه السعودية بأن يطلق خصومهم الحوثيون سراح عدد من المسؤولين البارزين.

وقالت المصادر إن المحادثات المباشرة بين الجانبين علقت منذ مساء أمس الأربعاء بعدما رفض الحوثيون مطلب الافراج عن مسؤولين كبار من بينهم وزير الدفاع محمود الصبيحي وناصر شقيق الرئيس هادي الذي كان مسؤولا عن عمليات المخابرات في محافظات عدن ولحج وأبين.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن الحوثيين يقولون إنهم على استعداد للإفراج عن كل السجناء بمجرد التوصل لاتفاق سلام دائم، وأضاف المصدر أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يتنقل بين الوفدين في محاولة لحل الخلافات بدلا من إجراء محادثات مباشرة.

محليا ، قال مسؤولون محليون وقبليون إن القتال استعر بين طرفي الصراع مع استيلاء أنصار هادي على قاعدة عسكرية رئيسية من قبضة الحوثيين في مدينة مأرب بوسط اليمن حيث قتل 15 شخصا من الطرفين.

يأتي ذلك بينما طرد مقاتلون من أنصار هادي المقاتلين الحوثيين من معسكر الماس الذي كان آخر قاعدة عسكرية لهم في محافظة مأرب بعد يومين من المعارك العنيفة.

وقال سكان إن قوات التحالف الذي تقوده السعودية شنت غارات جوية في محافظة حجة بشمال البلاد على الحدود مع المملكة، وأضافوا أن الزوارق الحربية قصفت ميناء ميدي بمحافظة حجة أيضا قرب الحدود مع السعودية.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار. واتهم العميد أحمد العسيري المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية الحوثيين أمس الأربعاء بارتكاب نحو 150 خرقا لوقف إطلاق النار منذ يوم الثلاثاء وحث الأمم المتحدة على إنقاذ الهدنة.