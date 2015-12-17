قطريون اختطفوا بالعراق يصلون الكويت

علم دولة قطر

أفاد مراسل الجزيرة في الكويت بأن سبعة قطريين وسعوديا وكويتيا بالإضافة إلى عدد من الجنسيات الآسيوية، وصلوا إلى الكويت بعدما كانوا في رحلة صيد في العراق.

وأشار المراسل إلى أن هذه المجموعة كانت ضمن حملة صيد واحدة تعرض بعض أفرادها للاختطاف ظهر الأربعاء من المخيم الذي كانوا موجودين فيه.

وكانت الخارجية القطرية قالت في بيان لها إنها تتابع موضوع اختطاف عدد من المواطنين القطريين الذين دخلوا جنوب العراق في رحلة صيد، وباشرت اتصالاتها مع الحكومة العراقية والجهات المختصة للوقوف على تفاصيل حادثة الاختطاف والعمل على إطلاق سراح المختطفين.

وأشار البيان إلى أنه تم إيفاد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وسفير دولة قطر لدى بغداد لمتابعة الإجراءات مع المسؤولين العراقيين.

وأكد البيان أن المواطنين القطريين دخلوا الأراضي العراقية بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية، وبالتنسيق مع السفارة العراقية في الدوحة.