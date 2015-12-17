غوغل يحتفل بذكرى ميلاد الأسطورة الصماء "بيتهوفن"

في ذكرى ميلاده الـ245، احتفل محرك البحث غوغل بالأسطورة الموسيقية الصماء "بيتهوفن" عازف البيانو والموسيقي الألماني العالمي.

لودفج فان بيتهوفن، هو ملحن وعازف بيانو ومؤلف موسيقي ألماني، وعلى الرغم من أنه كان يعاني من الصمم إلا أنه قد استطاع بأن يقوم بتشكيل الموسيقى السائدة في الفترة الانتقالية التي بين العصور الكلاسيكية والرومانسية.

ويُعتبر "بيتهوفن" من أعظم عباقرة الموسيقى في جميع العصور وأكثَرهم تأثيرًا، وأبدع أعمالًا موسيقية خالدة، كما له الفضل الأعظم في تطوير الموسيقى الكلاسيكية، وتشمل مُؤلّفاته 9 سيمفونيات و5 مقطوعات على البيانو وأُخرى على الكمان، و32 سوناتا على البيانو و16 مقطوعةً رُباعيّة وترية؛ كما ألّف أيضًا أعمالًا للصالون الأدبي وأُخرى للجوقة وأغانٍ أيضًا.

وُلِدَ بيتهوفن في مثل هذا اليوم 17 ديسمبر 1770 في مدينة بون والتي كانت عاصمة انتخابية كولونيا، وجزء من الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وظهرت موهبته الموسيقية في سنّ مبكر ودَرس على يد والده يوهان فان بيتهوفن وكريستيان جوتلوب نيفي.

بيتهوفن

خلال الـ22 السنة الأولى من حياته، دَس بيتهوفن الموسيقى مع فولفغانغ أماديوس موتسارت كما أصبح صديقًا لجوزيف هايدن، وانتقل إلى فيينا عام 1792، وبقي حتى مماته ودرس هناك برفقة هايدن وكون لنفسه سُمعةً طيبة باعتباره عازف بيانو مُتمكّن.

في عامِ 1800 -على الأغلب- بدأ سمعه يتدهور، وبحلول العقد الأخير من حياته أصابه الصممًّ تمامًا، إلّا أن صَممه هذا لم يمنعه من إكمال مسيرته التأليفيّة، فقد ألّف أحد أشهر الأعمال في تلك الفترة، واستَمرّ في التأليف إلى أن تُوفّي 26 مارس عام 1827، عن عمر يناهز 56 عاماً.

وعلى الرغم من النجاحات الساحقة التي حققها "بيتهوفن"، ودعم الطبقات الأرستقراطية له، إلا أنه عاش ومات فقيرًا، حيث لم يتبق من ذكراه سوي "أعماله الفنية" التي تخلد ذكراه الأسطورية.