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غرامة لـ "مدون" لتشويهه سمعة رئيس وزراء سنغافورة

17/12/2015

رئيس وزراء سنغافورة – لي هسين بينج

أمر قاض بالمحكمة العليا في سنغافورة اليوم الخميس بتغريم مدون على الإنترنت  يدعي نغيرنغ  بأكثر من  100 ألف دولار لمصلحة رئيس الوزراء لي هسيين لونغ  تعويضا عما لحق به من تشويه للسمعة.

كان  رئيس الوزراء السنغافوري  لي هسيين لونغ قد رفع  دعوى قضائية على المدون روي نغيرنغ بسبب تدوينة كتبها  في العام الماضي اتهم فيها لونغ بسوء إدارة أموال برنامج للتقاعد الإلزامي ، وأمرت المحكمة العليا في وقت سابق نغيرنغ بدفع 29 ألف دولار سنغافوري لرئيس الوزراء السنغافوري  مقابل نفقات القضية.

وفي السابق أقام زعماء سنغافورة – دعاوى قضائية ضد وسائل إعلام أجنبية أو توصلوا لتسويات بعيدا عن ساحات المحاكم بشأن ادعاءات بتشويه السمعة لكن هذه أول مرة يتخذ مثل هذا الاجراء مع مدون.

ورفض  المدون نغيرنغ التعليق لكنه كتب على صفحته في فيسبوك إنه سيناقش خطوته التالية مع محاميه .

 

 

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