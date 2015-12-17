شاهد: تلك هي علامات اضطرابات النطق عند الأطفال

قال الدكتور أحمد أمين، أخصائي علاج اضطرابات النطق، إن هناك عدة أسباب تسبب اضطرابات النطق واللغة عند الأطفال؛ فهناك أسباب عصبية نتيجة خلل في الجهاز العصبي المركزي، وهناك أسباب عضوية تكوينية كوجود عيب في الحنجرة أو الحلق أو الفكين أو تشوهات الشفتين واللسان.

وأضاف، خلال لقائه بنافذة "ساعة صباح" على الجزيرة مباشر (الخميس)، أن هناك أيضاً أسباب ترجع إلى الجهاز الحسي كما في حالات عدم القدرة على السمع أو تمييز الأصوات أو العمى، وقد يكون بسبب تخلف عقلي من ضعف ذكاء وعدم انتباه.

وتابع أمين قائلا: "هناك أسباب نفسية كالتدليل الزائد أو العقاب الزائد أو التمييز، وهناك أسباب متعلقة بطرق التعليم الخاطئة، فضلاً عن أحداث الحياة والبيئة المضطربة وانفصال الوالدين أو غيابهما أو موت عزيز".

وأوضح أن السمات العامة للطفل المتأخر لغوياً تتمثل في عدم فهم الأوامر بسرعة، وظهور الطفل وكأنه غير منتبه، وصعوبة فهم الكلمات المجردة، واختلاط المفاهيم، ومحدودية عدد المفردات لديه، وعدم النضوج في الكلام بحيث لا يفهمه المستمع، ورفضه للكلام، والعدوانية، والانعزالية، والقلق والإحباط.

وأردف: "تتمثل هذه الاضطرابات بالتلعثم أو التأتأة وتظهر على شكل اضطراب أو خلل في تواتر وإيقاع وانسياب الكلام بوقفات متقطعة أو بعد تكرار حروفه والمقاطع المختلفة وبخاصة في بداية الكلام".

مبدوره، قال الدكتور رياض الشريف، أخصائي علاج اضطرابات التخاطب، إن هناك برامج تدريبية علمية سمعية ولفظية لعلاج اضطرابات التخاطب عند الأطفال، وهناك برامج تطوير النطق واللغة كل حسب عمره وحسب سبب اضطراباته.

وأضاف أن مراحل تطور اللغة لدى الأطفال تبدأ بعد ولادته بالبكاء والصراخ للتعبير عن حاجاته وانفعالاته، من جوع وآلام والحرارة والعطش والضغوط الداخلية والخارجية .

وأوضح أن الطفل الطبيعي يبدأ بفهم الكلمات من سن شهرين إلى 6 أشهر، ويعبر بكلمة واحدة ليعطي معنى الجملة في سن سنة، ويصدر الطفل جملة من كلمتين في عمر سنتين، وعند 3 سنوات يستعمل حوالي 200 كلمة مفهومة.