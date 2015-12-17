سويسرا تجمد أرصدة للفيفا على خلفية اتهامات بالفساد

جوزيف بلاتر

قالت وزارة العدل السويسرية اليوم الخميس إنها جمدت بعض الأموال والأرصدة التي تخص الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتؤكد بذلك تقريرا إعلاميا.



وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان "طلبت السلطات الأمريكية بعض الوثائق المتعلقة بخمسين حسابا في بنوك مختلفة يفترض أنه تمت من خلالها بعض المخالفات والتجاوزات المالية."



وأضاف المتحدث باسم وزارة العدل أنه تم تجميد "مبالغ كبيرة" بناء على الطلب الأمريكي للسلطات السويسرية حيث يقع مقر الفيفا.



ويواجه "الفيفا" أسوأ فضيحة فساد طوال تاريخه الممتد لأكثر من 100 عام أوقف بسببها رئيس الفيفا السويسري سيب بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني.



ويأتي إعلان السلطات السويسرية بتجميد أرصدة للفيفا اليوم الخميس بعد يوم واحد فقط من كشف السلطات السويسرية عن تلقي طلب من الادعاء الألماني بالبحث عن أدلة تتعلق بدفع مبالغ مالية بصورة مشبوهة فيما يتصل بحصول ألمانيا على حق استضافة نهائيات كأس العالم في 2006 بما في ذلك التدقيق في بيانات وحسابات مصرفية.