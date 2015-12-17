البث الحي
منوعات

سويسرا تجمد أرصدة للفيفا على خلفية اتهامات بالفساد

17/12/2015
جوزيف بلاتر

قالت وزارة العدل السويسرية اليوم الخميس إنها جمدت بعض الأموال والأرصدة التي تخص الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتؤكد بذلك تقريرا إعلاميا.
 
وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان "طلبت السلطات الأمريكية بعض الوثائق المتعلقة بخمسين حسابا في بنوك مختلفة يفترض أنه تمت من خلالها بعض المخالفات والتجاوزات المالية."

وأضاف المتحدث باسم وزارة العدل أنه تم تجميد "مبالغ كبيرة" بناء على الطلب الأمريكي للسلطات السويسرية حيث يقع مقر الفيفا.

ويواجه "الفيفا" أسوأ فضيحة فساد طوال تاريخه الممتد لأكثر من 100 عام أوقف بسببها رئيس الفيفا السويسري سيب بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني.

ويأتي إعلان السلطات السويسرية بتجميد أرصدة للفيفا اليوم الخميس بعد يوم واحد فقط من كشف السلطات السويسرية عن تلقي طلب من الادعاء الألماني بالبحث عن أدلة تتعلق بدفع مبالغ مالية بصورة مشبوهة فيما يتصل بحصول ألمانيا على حق استضافة نهائيات كأس العالم في 2006 بما في ذلك التدقيق في بيانات وحسابات مصرفية.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)